Spaccano la vetrina e fanno razzia di cellulari e computeri, "colpo grosso" da Falcon Expert (Di sabato 19 ottobre 2024) Furto con un bottino di oltre 20mila euro nella notte appena trascorsa ai danni del noto negozio di elettronica "Falcon Expert" di Preganziol. I ladri se ne sono andati con telefonini, computer e altri dispositivi della Apple. I responsabili avrebbero agito in quattro, a volto coperto, e non si Trevisotoday.it - Spaccano la vetrina e fanno razzia di cellulari e computeri, "colpo grosso" da Falcon Expert Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Furto con un bottino di oltre 20mila euro nella notte appena trascorsa ai danni del noto negozio di elettronica "" di Preganziol. I ladri se ne sono andati con telefonini, computer e altri dispositivi della Apple. I responsabili avrebbero agito in quattro, a volto coperto, e non si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Tentato furto al ristorante : i ladri forzano la saracinesca e spaccano la vetrina - All'aba di oggi, giovedì 10 ottobre, i carabinieri del Norm- sezione radiomobile sono intervenuti a Latina per una segnalazione di un furto che si stava consumando all'interno di un ristorante.  Arrivati sul luogo indicato, i militari hanno constatato che i ladri avevano forzato la saracinesca. (Latinatoday.it)

Spaccano la vetrina e portano via la Vespa d'epoca : mezzo recuperato - due denunce - Firenze, 5 ottobre 2024 - Una brutta sorpresa quella trovata lunedì mattina dal titolare di un’agenzia immobiliare di piazza della Libertà : vetrata in frantumi e una Vespa d’epoca, un caro ricordo di famiglia da anni trasformato in un oggetto d’arredamento per abbellire la vetrina dell’agenzia, sparita nel nulla. (Lanazione.it)