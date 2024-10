Sorrento-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Benevento, match dello Stadio Comunale valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La formazione padrona di casa, dopo la sconfitta subita nello scorso turno contro il Cerignola, vuole subito rialzare la testa per riavvicinarsi alle prime posizioni della classifica. Sorrento-Benevento, come seguire il match La squadra giallorossa, dal suo canto, si trova al comando del girone C e spera di consolidare questo piazzamento dando seguito alla vittoria ottenuta una settimana fa contro il latina. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni inerenti la, l’, latv e lodi, match dello Stadio Comunale valevole per la decima giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa, dopo la sconfitta subita nello scorso turno contro il Cerignola, vuole subito rialzare la testa per riavvicinarsi alle prime posizioni della classifica., come seguire il match La squadra giallorossa, dal suo canto, si trova al comando del girone C e spera di consolidare questo piazzamento dando seguito alla vittoria ottenuta una settimana fa contro il latina. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

Sorrento-Benevento - chiusa la prevendita : ecco quanti saranno i sanniti al “Viviani” - . it. Tempo di lettura: < 1 minutoSi è chiusa alle 19 la prevendita per il settore ospiti dello stadio di Potenza dove domani pomeriggio (ore 15) il Benevento affronterà il Sorrento. Saranno 291 i tifosi giallorossi presenti sugli spalti del “Viviani” per spingere la Strega verso la seconda vittoria in trasferta in questa stagione dopo il blitz contro il Team Altamura dello scorso 15 ... (Anteprima24.it)

Verso Sorrento-Benevento - le parole di Auteri : “Gara non decisiva ma importante per capire il nostro futuro” - Abbiamo davanti tante gare e ci sarà bisogno di tutti. In trasferta il Benevento nelle quattro gare disputate ha vinto in una sola circostanza con il blitz che manca dal 15 settembre a Bari contro il Team Altamura. Come sempre sono fondamentali i principi di squadra”. C’è un percorso da fare e domani affrontiamo una buonissima squadra. (Anteprima24.it)