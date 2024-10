Sicilia, Tamajo “Grande attenzione alle imprese in difficoltà” (Di sabato 19 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato per creare la commissione per la crisi d’impresa per aiutare le aziende in difficoltà”. Lo ha detto l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo, a margine di un convegno a Palermo. col3/mgg/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Sicilia, Tamajo “Grande attenzione alle imprese in difficoltà” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato per creare la commissione per la crisi d’impresa per aiutare le aziende in”. Lo ha detto l’assessoreAttività Produttive della Regionena Edy, a margine di un convegno a Palermo. col3/mgg/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zes - Tamajo “Sbloccati 14 mln per interventi in 5 comuni siciliani” - Abbiamo cercato di accorciare i tempi e abbiamo ricevuto buone notizia da parte di Irsap, la stazione appaltante, ed entro l’anno si apriranno le procedure di gara”. col3/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Assessorato Attività Produttive Regione Siciliana) Unlimited News - Notizie dal mondo . Così l’assessore regionale delle Attività produttive, Edy Tamajo, in merito all’accordo di programma per ... (Unlimitednews.it)