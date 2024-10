Salone dell’auto a Parigi, Byd mette in mostra il suo suv elettrico (Di sabato 19 ottobre 2024) Al Salone dell’auto di Parigi 2024, il gruppo cinese BYD è protagonista con il suo suv elettrico di lusso Yangwang U8, progettato per spingere al limite le possibilità di un fuoristrada. Questo veicolo plug-in ha un design che lo pone in concorrenza con i fuoristrada premium come il Land Rover Defender. L’U8 è alimentato da quattro motori elettrici. Tra le sue caratteristiche la capacità di attraversare corsi d’acqua fino a un massimo di 30 minuti. Oltre alla sua funzione di galleggiamento, l’U8 vanta anche una rotazione a 360 gradi sul posto. Sebbene sia attualmente venduto solo in Cina, BYD sta esplorando la possibilità di introdurlo nei mercati europei. Lapresse.it - Salone dell’auto a Parigi, Byd mette in mostra il suo suv elettrico Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Aldi2024, il gruppo cinese BYD è protagonista con il suo suvdi lusso Yangwang U8, progettato per spingere al limite le possibilità di un fuoristrada. Questo veicolo plug-in ha un design che lo pone in concorrenza con i fuoristrada premium come il Land Rover Defender. L’U8 è alimentato da quattro motori elettrici. Tra le sue caratteristiche la capacità di attraversare corsi d’acqua fino a un massimo di 30 minuti. Oltre alla sua funzione di galleggiamento, l’U8 vanta anche una rotazione a 360 gradi sul posto. Sebbene sia attualmente venduto solo in Cina, BYD sta esplorando la possibilità di introdurlo nei mercati europei.

Renault 4 E-Tech Electric - anteprima al Salone dell’Auto di Parigi - (Adnkronos) – La nuova Renault 4 E-Tech Electric è stata presentata in occasione dell’edizione 2024 del Salone dell’Auto di Parigi. Rende omaggio alla storica antenata, della prima generazione di Renault 4 sono stati venduti oltre 8 milioni di unità in cinque continenti. . È il modello più venduto in assoluto del costruttore automobilistico francese. (Webmagazine24.it)

Alpine presenta tre anteprime al Salone dell’Auto di Parigi 2024 - La A390_? è una showcar che anticipa il futuro del Marchio. Una fastback sportiva […]. Dopo aver recentemente presentato la A290, versione ultra-vitaminizzata della nuova Renault 5 E-Tech Electric, Alpine presenta tre interessanti novità in occasione di una delle fiere più importanti dell’automotive. (Periodicodaily.com)