Quando arriva il "freddo vero"? Giuliacci indica la data da segnare (Di sabato 19 ottobre 2024) È tempo di tenere a portata di mano maglioni e sciarpe? In queste settimane di autunno, il caldo ha avvolto il Sud e scatenato un generale rialzo termico. Quando arriverà il primo assaggio "di freddo vero, di stampo invernale?". A questa domanda ha provato a rispondere Mario Giuliacci nell'ultimo intervento pubblicato su meteoGiuliacci.it. Stando ai modelli previsionali, le temperature potrebbero subire una prima variazione "in largo anticipo rispetto a quanto indicato sul calendario". Se fino a qualche tempo fa si parlava del 27 o del 28 di ottobre, adesso pare che il cambio di passo possa slittare di qualche giorno. Iltempo.it - Quando arriva il "freddo vero"? Giuliacci indica la data da segnare Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È tempo di tenere a portata di mano maglioni e sciarpe? In queste settimane di autunno, il caldo ha avvolto il Sud e scatenato un generale rialzo termico.arriverà il primo assaggio "di, di stampo invernale?". A questa domanda ha provato a rispondere Marionell'ultimo intervento pubblicato su meteo.it. Stando ai modelli previsionali, le temperature potrebbero subire una prima variazione "in largo anticipo rispetto a quantoto sul calendario". Se fino a qualche tempo fa si parlava del 27 o del 28 di ottobre, adesso pare che il cambio di passo possa slittare di qualche giorno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Freddo in arrivo : ecco quando cambieranno le temperature in Italia - L'articolo Freddo in arrivo: ecco quando cambieranno le temperature in Italia sembra essere il primo su VelvetMag. Con l’arrivo di questo primo freddo autunnale, è consigliabile prepararsi al cambio di stagione, tirando fuori dagli armadi giacche più pesanti e coperte. La neve farà la sua comparsa sulle Alpi e, con l’abbassamento delle temperature, non si esclude che possa cadere anche a quote ... (Velvetmag.it)

Quando finisce il caldo dell’ottobrata e tornano pioggia e freddo : le previsioni meteo di Giuliacci - Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, il caldo dell'ottobrata ha le ore contate: "Da mercoledì 16 ottobre torna la pioggia prima al Nord e poi al Sud, con un abbassamento delle temperature al di sotto della media stagionale". (Fanpage.it)

Quando finisce il caldo dell’ottobrata e tornano pioggia e freddo : le previsioni meteo di Giuliacci - Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, il caldo dell'ottobrata ha le ore contate: "Da mercoledì 16 ottobre torna la pioggia prima al Nord e poi al Sud, con un abbassamento delle temperature al di sotto della media stagionale".Continua a leggere . (Fanpage.it)