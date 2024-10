Paura per Flachi, l'ex calciatore di Fiorentina e Sampdoria ha avuto un infarto (Di sabato 19 ottobre 2024) L’ex calciatore Francesco Flachi si è sentito male giovedi scorso, colpito da un infarto mentre si trovava su un campo di calcio come allenatore del Psm Rapallo, squadra inserita nel girone B del campionato di Promozione. Trasportato con la massima urgenza all’ospedale di Lavagna l’ex giocatore anche di Sampdoria e Fiorentina, 49 anni, è stato operato e gli è stato applicato uno stent dopo Feedpress.me - Paura per Flachi, l'ex calciatore di Fiorentina e Sampdoria ha avuto un infarto Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 19 ottobre 2024) L’exFrancescosi è sentito male giovedi scorso, colpito da unmentre si trovava su un campo di calcio come allenatore del Psm Rapallo, squadra inserita nel girone B del campionato di Promozione. Trasportato con la massima urgenza all’ospedale di Lavagna l’ex giocatore anche di, 49 anni, è stato operato e gli è stato applicato uno stent dopo

