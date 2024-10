Gaeta.it - Papa Francesco: la necessità di accogliere e accompagnare i migranti nel messaggio del Vangelo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il tema dell’accoglienza deiè centrale neldi, il quale ha sottolineato l’importanza di tendere la mano ai bisognosi. Durante il convegno nazionale di Azione Cattolica, che si è svolto a Sacrofano, nei pressi di Roma, ilha ribadito il dovere cristiano di prendersi cura degli immigrati e di favorire la loro integrazione. Le sue parole risuonano come un invito a una comunità più solidale e aperta. Ildi Gesù sull’accoglienza La frase “Dare loro da mangiare” è un insegnamento fondamentale di Gesù che richiama ogni fedele a un’azione concreta nei confronti di chi è in difficoltà.ha sottolineato che questo imperativo non si limita solamente al nutrimento fisico, ma si estende a una più ampia responsabilità di solidarietà e accoglienza.