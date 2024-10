Operazione dei Carabinieri all’Infernetto: scoperte 26 abitazioni abusive e arresti (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel quartiere Infernetto di Roma e nelle aree limitrofe, si è svolta un’Operazione di controllo straordinario del territorio, coordinata dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini. I Carabinieri di Roma Casalpalocco, uniti a unità cinofile e a un elicottero della Polizia, hanno individuato un immobile e smascherato una rete di affitti illegali. L’intervento ha portato all’arresto di sei sospetti e alla denuncia di undici persone. Scoperta di abitazioni abusive Durante il servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno messo sotto osservazione un grande immobile situato in via Donadoni, che si estende per circa 3000 mq. All’interno, sono state trovate ben 26 unità abitative affittate senza le necessarie autorizzazioni urbanistiche e tributarie. Gaeta.it - Operazione dei Carabinieri all’Infernetto: scoperte 26 abitazioni abusive e arresti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel quartiere Infernetto di Roma e nelle aree limitrofe, si è svolta un’di controllo straordinario del territorio, coordinata dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini. Idi Roma Casalpalocco, uniti a unità cinofile e a un elicottero della Polizia, hanno individuato un immobile e smascherato una rete di affitti illegali. L’intervento ha portato all’arresto di sei sospetti e alla denuncia di undici persone. Scoperta diDurante il servizio di controllo del territorio, ihanno messo sotto osservazione un grande immobile situato in via Donadoni, che si estende per circa 3000 mq. All’interno, sono state trovate ben 26 unità abitative affittate senza le necessarie autorizzazioni urbanistiche e tributarie.

