Nautica - operativo fondo rottamazione motori e acquisto propulsori elettrici - (Adnkronos) – Si conclude il percorso di un ulteriore provvedimento a favore del settore della nautica da diporto, che nasce da un’iniziativa sostenuta da Confindustria Nautica, grazie al Ministro Adolfo Urso che ha fatto propria una proposta depositata dalla deputata Ilaria Cavo. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite ... (Webmagazine24.it)

Nautica - operativo fondo rottamazione motori e acquisto propulsori elettrici - 000 euro mentre per quelli fuoribordo con batteria esterna, entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione è di 10. Il provvedimento si inquadra nelle misure previste sull'articolo 9 del disegno di legge “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”. Un provvedimento del Direttore generale del MIMIT stabilirà le modalità e i termini di presentazione ... (Iltempo.it)