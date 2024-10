MotoGp Australia, Bezzecchi centra in pieno Vinales: clamoroso incidente allo Sprint Race. Ecco come stanno i due piloti (Di sabato 19 ottobre 2024) Attimi di paura in Australia, al mondiale della MotoGp. Al penultimo giro della Spirit Race di Phillip Island, l’italiano Marco Bezzecchi non è riuscito a fermare la sua Ducati sfiorando la parte posteriore della moto di Maverick Vinales. Sul rettileo c’era un forte vento. Dopo l’incidente, entrambi i piloti si sono rotolati nella ghiaia. Lo spagnolo ha una contusione al gomito sinistro e gli è stata prescritta una cura antibiotica, mentre Bezzecchi è a Melbourne e, in via precauzionale, gli è stata prescritta una TAC. Avviata un’indagine per accertare la dinamica e la responsabilità dell’incidente. Il pilota italiano sarà ascoltato domenica. “Nel difendere la P5, a due giri dalla bandiera a scacchi, Marco Bezzecchi è vittima di una brutta caduta alla curva 1. Ilfattoquotidiano.it - MotoGp Australia, Bezzecchi centra in pieno Vinales: clamoroso incidente allo Sprint Race. Ecco come stanno i due piloti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Attimi di paura in, al mondiale della. Al penultimo giro della Spiritdi Phillip Island, l’italiano Marconon è riuscito a fermare la sua Ducati sfiorando la parte posteriore della moto di Maverick. Sul rettileo c’era un forte vento. Dopo l’, entrambi isi sono rotolati nella ghiaia. Lo spagnolo ha una contusione al gomito sinistro e gli è stata prescritta una cura antibiotica, mentreè a Melbourne e, in via precauzionale, gli è stata prescritta una TAC. Avviata un’indagine per accertare la dinamica e la responsabilità dell’. Il pilota italiano sarà ascoltato domenica. “Nel difendere la P5, a due giri dalla bandiera a scacchi, Marcoè vittima di una brutta caduta alla curva 1.

MotoGP Australia - gli orari TV della gara su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta e streaming - Continua a leggere . Il gran premio è in programma domenica 20 ottobre alle ore 5:00 italiane. Domani la MotoGP torna in pista sul circuito di Phillip Island per il GP Australia. Ecco gli orari tv della diretta su Sky e della differita in chiaro su TV8. Martin in pole nella griglia di partenza, Secondo Marquez, Bagnaia partirà dal quinto posto. (Fanpage.it)

MotoGp - pole position e Sprint Race per Jorge Martin al Gp d’Australia - Quarto e quinto posto in griglia per Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. . Martin: “Non era facile, c’era un vento mostruoso” “Non era facile, siamo partiti che c’era un vento mostruoso e non era costante, era molto difficile fare i calcoli. Il ritmo non era male per lottare, ma sicuramente quello di ieri era migliore e per questo dobbiamo analizzare i dati e capire come procedere in vista di ... (Lapresse.it)

Gp d’Australia di MotoGp - Martin fa doppietta a Phillip Island : pole position e Sprint Race - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. . Lo spagnolo si prende la Sprint Race e la pole position per la gara ufficiale. Marc Marquez si posiziona accanto al connazionale e Vinales è in seconda fila, subito dietro. (Ilfaroonline.it)