Milan-Udinese 1-0, Fonseca: "Squadra unita, Okafor grande partita" (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria sofferta arrivata contro l'Udinese: "È stata una partita a due facce e fortemente condizionata dal rosso di Reijnders. Nella prima mezz'ora abbiamo offerto un ottimo calcio contro una Squadra molto organizzata come l'Udinese. Nell'ultima ora di gioco abbiamo sofferto, ma i giocatori hanno dato spirito e determinazione decisivi. Voglio una Squadra unita che lavori, soffra e difenda insieme. Il pareggio finale sarebbe stata un'ingiustizia. Ho aspettato a fare il cambio dopo l'espulsione perché nessuno dei trequartisti meritava di essere sostituito. Okafor ha fatto una grande partita".

