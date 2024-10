Migranti, interrogazione al Parlamento UE di Pd, M5s e Avs sul “modello Albania” (Di sabato 19 ottobre 2024) BRUXELLES – “La Commissione europea ha affermato che il protocollo Italia-Albania per il rimpatrio forzato in un Paese terzo dei Migranti non è previsto dalle norme comunitarie e quindi tutti gli eurodeputati Pd, M5s e Avs hanno presentato un’interrogazione scritta, promossa dalla parlamentare europea Cecilia Strada, per chiedere se sarà avviata una procedura di infrazione”. Imolaoggi.it - Migranti, interrogazione al Parlamento UE di Pd, M5s e Avs sul “modello Albania” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) BRUXELLES – “La Commissione europea ha affermato che il protocollo Italia-per il rimpatrio forzato in un Paese terzo deinon è previsto dalle norme comunitarie e quindi tutti gli eurodeputati Pd, M5s e Avs hanno presentato un’scritta, promossa dalla parlamentare europea Cecilia Strada, per chiedere se sarà avviata una procedura di infrazione”.

