Maltempo nelle Marche: interventi dei vigili del fuoco per emergenze in corso (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tranquillità delle Marche è stata disturbata da un Maltempo persistente che ha originato una serie di situazioni critiche lungo la fascia costiera, specialmente tra Fano e Ancona. Le condizioni climatiche avverse, contraddistinte da pioggia battente, hanno costretto le squadre dei vigili del fuoco a mobilitarsi in diverse operazioni di soccorso. Numerose chiamate di emergenza sono arrivate, evidenziando i disagi creati dalla tempesta. Situazioni di emergenza e richieste di intervento Dalla scorsa settimana, circa quindici interventi sono stati effettuati dalle squadre di emergenza sul territorio marchigiano. Le richieste di soccorso sono state prevalentemente legate a veicoli in panne, scantinati allagati e alberi caduti sulle strade.

