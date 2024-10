LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: comincia la Sprint Race! (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1/19 giri. Grande spunto da parte di Verstappen che resta al comando, fantastico Norris che all’interno si prende la seconda posizione, Leclerc dietro a Russell in quarta posizione. 20.03 Tutti in griglia, mancano pochi attimi alla partenza. 20.00 In corso il giro di formazione! 19.56 Tutto pronto per l’inizio di questa Sprint Race ad Austin; in palio i primi punti di questo weekend. 19.52 Piloti in attività già saliti sul podio di Austin. 9 (5-3-1) – HAMILTON Lewis 5 (3-1-1) – VERSTAPPEN Max 1 (1-0-0) – BOTTAS Valtteri 1 (0-1-0) – NORRIS Lando 1 (0-0-1) – ALONSO Fernando 1 (0-0-1) – PEREZ Sergio 1 (0-0-1) – LECLERC Charles 1 (0-0-1) – SAINZ Carlos Jr. 19.48 Piloti in attività con almeno una vittoria ad Austin. 5 – HAMILTON Lewis (2012, 2014, 2015, 2016, 2017) 3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023) 1 – BOTTAS Valtteri (2019) 19. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: comincia la Sprint Race! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1/19 giri. Grande spunto da parte di Verstappen che resta al comando, fantastico Norris che all’interno si prende la seconda posizione, Leclerc dietro a Russell in quarta posizione. 20.03 Tutti in griglia, mancano pochi attimi alla partenza. 20.00 In corso il giro di formazione! 19.56 Tutto pronto per l’inizio di questaad Austin; in palio i primi punti di questo weekend. 19.52 Piloti in attività già saliti sul podio di Austin. 9 (5-3-1) – HAMILTON Lewis 5 (3-1-1) – VERSTAPPEN Max 1 (1-0-0) – BOTTAS Valtteri 1 (0-1-0) – NORRIS Lando 1 (0-0-1) – ALONSO Fernando 1 (0-0-1) – PEREZ Sergio 1 (0-0-1) – LECLERC Charles 1 (0-0-1) – SAINZ Carlos Jr. 19.48 Piloti in attività con almeno una vittoria ad Austin. 5 – HAMILTON Lewis (2012, 2014, 2015, 2016, 2017) 3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023) 1 – BOTTAS Valtteri (2019) 19.

