La Juve batte la Lazio ridotta in 10 solo grazie a un autogol di Gila all'85°

I bianconeri vincono (1-0) e agganciano il Napoli in vetta alla classifica, in attesa della partita degli azzurri a Empoli. La squadra di Baroni cade solo per la sfortunata deviazione del difensore, aveva resistito bene nonostante l'espulsione di Romagnoli.

Adani : “Napoli? Solo Milan e Juventus hanno vinto lo scudetto senza coppe” - Intervistato a Radio Manà Manà Sport, Daniele Adani ha parlato del Napoli in vista della corsa scudetto, citando anche Juventus e Milan. (Pianetamilan.it)

Adani : «Conte ci crede ma dal 90-91 solo Milan e Juve hanno vinto lo scudetto senza coppe» - Tra gli argomenti trattati l’Italia di Spalletti, il calcio italiano e soprattutto le potenzialità del Napoli di Conte che non gioca le coppe. Fonseca cerca molte soluzioni sopra palla, se deve durare serve una crescita. L’impatto può stupire, ma quando va consolidato e adattato agli avversari allora deve variare nelle interpretazioni. (Ilnapolista.it)

Verso la juve. Derby d’Italia - possibile nuovo record d’incasso. A disposizione solo i ticket dai 220 euro in su - Ci sono ancora biglietti disponibili per Inter-Juventus del 27 ottobre (calcio d’inizio alle 18). Fino alla serata di ieri, però, i tagliandi più economici acquistabili attraverso il sito ufficiale nerazzurro erano quelli da 220 euro per un secondo anello rosso laterale, a salire fino ai 520 euro della tribuna d’onore. (Sport.quotidiano.net)