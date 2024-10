Kento | Rap non è tatuaggi e picchiatori da stadio dà voce a chi non la ha

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Il mio è un rap diverso, che non si basa su muscoli ema sul contenuto, non strizza l’occhio aidae agli ‘ndranghetisti ma vuole darea chi non la ha”. Nomi non ne fa. Ma i riferimenti agli ultimi casi di cronaca che hanno coinvolto rapper italiani ci sono tutti per, al secolo Francesco Carlo, che usa la musica per parlare ai giovani degli istituti penali minorili e che si è esibito sul palco dell’Ariston per la cerimonia di consegna del Premio Yorum, assegnato dal Club Tenco al rapper iraniano Toomaj Salehi, attualmente in carcere dopo aver rischiato l’impiccagione.ha presentato un singolo dal titolo ‘Free Toomaj’. “E’ un messaggio di libertà – dice il rapper conversando con l’AdnKronos – libertà di espressione e anche fisica, per quanto riguarda Toomaj”.