Il ladro che cerca di fare shopping alla Rinascente senza pagare (Di sabato 19 ottobre 2024) Prima ha preso alcuni capi di abbigliamento dagli scaffali, poi ha cercato di guadagnare l'uscita, ma è stato ammanettato dalla polizia. Un uomo di 38 anni è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato alla Rinascente di piazza Duomo a Milano nella tarda mattinata di venerdì 18 ottobre

Monza - tenta di rubare una maglietta a La Rinascente e aggredisce le guardie che provano a fermarlo : arrestato 22enne - Per sottrarsi al controllo delle guardie e darsi alla fuga, il giovane italiano le ha aggredite strattonandole, spingendole e tentando di sferragli alcuni pugni e calci. Così, una volta arrivato alla cassa per pagare una tovaglia, è stato fermato per i controlli. Terminata l’operazione di pagamento, il giovane ha così oltrepassato le casse con addosso la maglietta precedentemente sottratta. (Ilgiorno.it)