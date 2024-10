Grande Fratello 25, chiesta la squalifica per Enzo Paolo Turchi: cosa ha fatto nel giardino della casa (Di sabato 19 ottobre 2024) Enzo Paolo Turchi si trova al centro di una nuova controversia nella casa del Grande Fratello. Durante un momento di relax nel giardino, il marito di Carmen Russo ha commentato le condizioni meteorologiche domandandosi se stesse piovendo e lasciandosi sfuggire un “Porco”. L’espressione, che sembrava una bestemmia, si è sovrapposta alle voci di altri concorrenti, rendendo difficile confermare se si tratti effettivamente di una frase blasfema. Tuttavia, molti telespettatori che hanno seguito la diretta hanno chiesto alla produzione di intervenire, sollevando il dubbio su come gestire situazioni simili all’interno del reality. Resta da capire se ci saranno sanzioni o se l’episodio verrà archiviato. Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, chiesta la squalifica per Enzo Paolo Turchi: cosa ha fatto nel giardino della casa Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di sabato 19 ottobre 2024)si trova al centro di una nuova controversia nelladel. Durante un momento di relax nel, il marito di Carmen Russo ha commentato le condizioni meteorologiche domandandosi se stesse piovendo e lasciandosi sfuggire un “Porco”. L’espressione, che sembrava una bestemmia, si è sovrapposta alle voci di altri concorrenti, rendendo difficile confermare se si tratti effettivamente di una frase blasfema. Tuttavia, molti telespettatori che hanno seguito la diretta hanno chiesto alla produzione di intervenire, sollevando il dubbio su come gestire situazioni simili all’interno del reality. Resta da capire se ci saranno sanzioni o se l’episodio verrà archiviato.

