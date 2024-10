Gotti "Viola completi, Dorgu-Gallo? Devo dare equilibrio al Lecce" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Il lavoro di Palladino non mi sorprende, con lui ho condiviso tante cose", dice il tecnico dei salentini Lecce - Alla vigilia della sfida che vedrà il suo Lecce ospitare la Fiorentina al Via del Mare, mister Luca Gotti ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa pre-partita, partendo dag Ilgiornaleditalia.it - Gotti "Viola completi, Dorgu-Gallo? Devo dare equilibrio al Lecce" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Il lavoro di Palladino non mi sorprende, con lui ho condiviso tante cose", dice il tecnico dei salentini- Alla vigilia della sfida che vedrà il suoospitare la Fiorentina al Via del Mare, mister Lucaha presentato la gara nella consueta conferenza stampa pre-partita, partendo dag

Lecce-Fiorentina - Gotti porta Ramadani in conferenza : “La gente si fa delle idee sbagliate” - The post Lecce-Fiorentina, Gotti porta Ramadani in conferenza: “La gente si fa delle idee sbagliate” appeared first on SportFace. La conferenza insieme a Ramadani è servita per far venire fuori il vero Ramadani. Non ha avuto una bella reazione e io ci sono rimasto male perchè non me lo aspettavo da lui, ma è tra gli elementi più importanti”. (Sportface.it)

Lecce - un’assenza pesante per Gotti verso la Fiorentina : il report dell’allenamento - REPORT ALLENAMENTO – «È ripreso nel pomeriggio […]. Il report dell’allenamento del Lecce che ha annunciato un’assenza pesante per Luca Gotti in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina Il Lecce, tramite un comunicato ufficiale, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Kevin Bonifazi in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina. (Calcionews24.com)

Lecce - Gotti : “Poca lucidità - non so se sia mancata la grinta” - Fa la differenza un pallone perso malamente davanti all’area di rigore che ha portato alla prodezza di Zemura“. Poi si fa fatica a contenere la loro fisicità, ci siamo fatti spaventare da un paio di palloni in area. Non so se sia un problema di grinta o di caratteristiche di giocatori, non abbiamo mai difettato in grinta, al 75? stavamo cercando equilibrio per portare a casa punti, abbiamo ... (Sportface.it)