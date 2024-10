Gaza, corrono in strada per aiutare un ferito che chiede aiuto ma vengono attaccati e uccisi. Le immagini diffuse dai social (Di sabato 19 ottobre 2024) Il giornalista di Al Jazeera Anas Al-Sharif ha condiviso sul proprio canale Twitter un video girato da una donna nel nord di Gaza. Nel filmato di quasi due minuti si vede una persona ferita che urla e chiede aiuto in mezzo a una strada. “Sembra un bambino” dice la donna. Un uomo con una bicicletta portata a mano cammina nella sua direzione, poi si volta indietro, vede qualcosa, forse capisce di essere sotto attacco, abbassa la testa come per ripararsi e supera il ferito. Subito dopo da dietro il palazzo accorre un gruppo di persone per aiutare la persona a terra ma anche loro vengono colpiti e uccisi, tra le urla di paura e disperazione dei presenti. Le testimonianze che arrivano dal nord della Striscia di Gaza sono drammatiche. Ilfattoquotidiano.it - Gaza, corrono in strada per aiutare un ferito che chiede aiuto ma vengono attaccati e uccisi. Le immagini diffuse dai social Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il giornalista di Al Jazeera Anas Al-Sharif ha condiviso sul proprio canale Twitter un video girato da una donna nel nord di. Nel filmato di quasi due minuti si vede una persona ferita che urla ein mezzo a una. “Sembra un bambino” dice la donna. Un uomo con una bicicletta portata a mano cammina nella sua direzione, poi si volta indietro, vede qualcosa, forse capisce di essere sotto attacco, abbassa la testa come per ripararsi e supera il. Subito dopo da dietro il palazzo accorre un gruppo di persone perla persona a terra ma anche lorocolpiti e, tra le urla di paura e disperazione dei presenti. Le testimonianze che arrivano dal nord della Striscia disono drammatiche.

