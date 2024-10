G7 Difesa, Borrell: “Abbiamo tanti temi da affrontare Libano e Ucraina i più urgenti” (Di sabato 19 ottobre 2024) “E’ stata una buona idea quella del Ministro della Difesa italiana, Guido Crosetto, di organizzare la riunione dei ministri della Difesa del G7. Abbiamo tanti temi di cui parlare. Le situazioni in Libano e Ucraina le più urgenti”. Lo ha detto alla stampa a margine della prima parte della giornata dei lavori del G7 Difesa in corso a Palazzo Reale a Napoli Josep Borrell, Alto Rappresentante UE per gli Affari Esteri e la Politica. Lapresse.it - G7 Difesa, Borrell: “Abbiamo tanti temi da affrontare Libano e Ucraina i più urgenti” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “E’ stata una buona idea quella del Ministro dellaitaliana, Guido Crosetto, di organizzare la riunione dei ministri delladel G7.di cui parlare. Le situazioni inle più”. Lo ha detto alla stampa a margine della prima parte della giornata dei lavori del G7in corso a Palazzo Reale a Napoli Josep, Alto Rappresentante UE per gli Affari Esteri e la Politica.

Medioriente : Iran - non abbiamo linee rosse in difesa nostro popolo e interessi - “Gli Stati Uniti hanno consegnato una quantità record di armi a Israele. Torino, 13 ott. Ora stanno anche mettendo a rischio la vita dei loro soldati schierandoli per gestire i sistemi missilistici statunitensi in Israele”, aggiunge Araghchi, pubblicando un grafico sulla fornitura di aiuti militari dagli Usa a Israele dal 1959 al 2024. (Lapresse.it)

Zelensky : ‘con Meloni abbiamo discusso nuovo pacchetto di difesa’ - Apprezzo davvero molto lo scambio di opinioni avuto oggi. Abbiamo anche discusso della preparazione di un nuovo pacchetto di difesa“. . . “Stiamo lavorando per arrivare alla pace il prima possibile, e voglio ringraziare Giorgia Meloni per la conferenza della ricostruzione che si terrà in Italia. Lo ha detto il presidente Ucraino Zelensky nel corso delle dichiarazioni. (Imolaoggi.it)

Milan-Lecce - Fikayo Tomori : “Ecco cosa abbiamo cambiato in difesa” - Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Lecce, partita della 6^ giornata della Serie A 2024-2025. (Pianetamilan.it)