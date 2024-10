Frecce tricolori, spettacolo nei cieli di Napoli per il G7: il video (Di sabato 19 ottobre 2024) Prosegue la straordinaria stagione 2024 delle Frecce tricolori: la Pattuglia Acrobatica Nazionale oggi 19 ottobre 2024 sta sorvolando la città.Le Pattuglia Acrobatica Nazionale si era già esibita a Pozzuoli lo scorso 21 marzo.Ieri le prove dello spettacolo di oggi avevano preoccupato la Napolitoday.it - Frecce tricolori, spettacolo nei cieli di Napoli per il G7: il video Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Prosegue la straordinaria stagione 2024 delle: la Pattuglia Acrobatica Nazionale oggi 19 ottobre 2024 sta sorvolando la città.Le Pattuglia Acrobatica Nazionale si era già esibita a Pozzuoli lo scorso 21 marzo.Ieri le prove dellodi oggi avevano preoccupato la

Castelferretti - musica per rinascere : la banda presenta l'inedito "L'Azzurra Schiera" in onore delle frecce tricolori - 45, nell’oratorio della Parrocchia di Sant’Andrea, il Corpo Bandistico di Castelferretti terrà una esibizione straordinaria con l’esecuzione in anteprima assoluta del brano inedito ‘L’Azzurra Schiera’. CASTELFERRETTI – Sabato 28 settembre alle 18. . . . Un’opera musicale tutta castelfrettese: le parole. (Anconatoday.it)

Mattarella alla Frecce tricolori : "Siete uno dei simboli nazionali" - Grazie per suscitare tanto entusiasmo in tutte le ricorrenze in cui sorvolate l'Altare della Patria e le tante città italiane" ha concluso il capo dello Stato. Voi siete uno dei simboli nazionali nel nostro paese". A. Col. . Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale le Frecce tricolori guidate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Gen. (Agi.it)

Mattarella alla Frecce tricolori : "Siete uno dei simboli nazionali" - "So quanto lavoro c'è dietro tutto questo, di addestramento, squadra e assistenza sia a terra che in volo. A. S. Grazie per suscitare tanto entusiasmo in tutte le ricorrenze in cui sorvolate l'Altare della Patria e le tante città italiane" ha concluso il capo dello Stato. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale le Frecce tricolori guidate dal Capo di ... (Agi.it)