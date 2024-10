Fiorentina-Lazio Women 3-2: super Goldoni non basta, Piemonte sbaglia un rigore e Bonfantini punisce le biancocelesti (Di sabato 19 ottobre 2024) La Lazio Women perde per tre a due contro la Fiorentina. Amaro in bocca per le biancocelesti che sono andate ad un passo dalla vittoria sfumata nel finale. Dopo aver rimontato lo svantaggio, grazie alla doppietta di Goldoni le ragazze di Grassadonia subiscono il pareggio di Catena ma a 6 minuti Romatoday.it - Fiorentina-Lazio Women 3-2: super Goldoni non basta, Piemonte sbaglia un rigore e Bonfantini punisce le biancocelesti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laperde per tre a due contro la. Amaro in bocca per leche sono andate ad un passo dalla vittoria sfumata nel finale. Dopo aver rimontato lo svantaggio, grazie alla doppietta dile ragazze di Grassadonia subiscono il pareggio di Catena ma a 6 minuti

Serie A : gli anticipi e posticipi dalla 14ª alla 18ª. Gli orari di Milan-Roma - Lazio-Inter e Juventus-Fiorentina - La Lega Serie A ha confermato otti tutti gli anticipi e posticipi e la calendarizzazione di tutte le partite che verranno disputate nelle giornate... (Calciomercato.com)

Juve frena e Lazio vola - Napoli già in fuga. Fiorentina frena Milan - Roma ripresa dal Monza - Qualche passo in avanti sul gioco, ma tante le occasioni sprecate e alla distanza i lombardi trovano il pari e la squadra di Juric continua a stentare. Frena anche il Bologna, all’ottava gara in casa senza vittoria, lasciando un punto prezioso a un buon Parma. A perdere è anche il Milan nella partita dei rigori sbagliati, o meglio, almeno nel caso di De Gea, parati dai portieri. (Lopinionista.it)

Calcio : in Serie A faticano le big - sorride solo la Lazio. Fiorentina di forza sul Milan - Calcio, l’Inter piega il Torino, manita Atalanta, Udinese da Champions Alle 18:00 la Roma va a Monza. Al 9? passano i toscani con Esposito su cross di Pezzella e uscita sbagliata da Provedel, rimediano i biancocelesti con Zaccagni che di testa batte Vasquez al 49? del primo tempo. Al rientro in campo gol annullato a Kean per fuorigioco e, poco dopo, terzo tiro dal dischetto della serata, ancora ... (Oasport.it)