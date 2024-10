Fermo, donna morta in B&b a Porto San Giorgio: deceduta da giorni, lividi sul corpo (Di sabato 19 ottobre 2024) Una donna è stata trovata morta in un B&b di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo. Si tratta di una 32enne di origine russa con cittadinanza italiana. L’allarme alla Polizia, che indaga con la Squadra Mobile e la scientifica, è arrivato con la telefonata di una residente del complesso immobiliare che ha avvertito cattivo odore provenire dalla alloggio dove, da circa un mese, abitava la donna, in piazza XXV Aprile. Sul corpo della 32enne, il medico legale ha riscontrato lividi ed ecchimosi. La Procura della Repubblica ha disposto altri accertamenti, tra i quali l’ascolto di alcuni residenti e persone legate alla donna deceduta. Il cadavere, secondo un primo esame medico necroscopo, era a terra da almeno 72 ore. Lapresse.it - Fermo, donna morta in B&b a Porto San Giorgio: deceduta da giorni, lividi sul corpo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unaè stata trovatain un B&b diSan, in provincia di. Si tratta di una 32enne di origine russa con cittadinanza italiana. L’allarme alla Polizia, che indaga con la Squadra Mobile e la scientifica, è arrivato con la telefonata di una residente del complesso immobiliare che ha avvertito cattivo odore provenire dalla alloggio dove, da circa un mese, abitava la, in piazza XXV Aprile. Suldella 32enne, il medico legale ha riscontratoed ecchimosi. La Procura della Repubblica ha disposto altri accertamenti, tra i quali l’ascolto di alcuni residenti e persone legate alla. Il cadavere, secondo un primo esame medico necroscopo, era a terra da almeno 72 ore.

