Fedez passa alle vie legali: cosa sta succedendo in queste ore (Di sabato 19 ottobre 2024) Il rapper, dopo il dissing con Tony Effe che lo ha catapultato su tutti i portali web e in prima fila su tutti i social, si è trincerato dietro un silenzio che alimenta le indiscrezioni riguardanti una possibile nuova relazione sentimentale. Si parla infatti di un nuovo amore, una fiamma presente al suo 35esimo compleanno, trascorso senza troppo clamore. Un comportamento che si scontra con la sua abituale presenza pubblica, sempre pronta a raccontare la sua vita. Le voci di gossip al momento forniscono solo descrizioni estetiche della donna misteriosa, indicata come mora e molto diversa dall’ex moglie Chiara Ferragni. Dettagli un pò scarsi per capire di chi si tratti, se è famosa o se è una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. Mentre si rincorrono le voci di una relazione seria, spunta una minaccia di denuncia. Velvetmag.it - Fedez passa alle vie legali: cosa sta succedendo in queste ore Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il rapper, dopo il dissing con Tony Effe che lo ha catapultato su tutti i portali web e in prima fila su tutti i social, si è trincerato dietro un silenzio che alimenta le indiscrezioni riguardanti una possibile nuova relazione sentimentale. Si parla infatti di un nuovo amore, una fiamma presente al suo 35esimo compleanno, trascorso senza troppo clamore. Un comportamento che si scontra con la sua abituale presenza pubblica, sempre pronta a raccontare la sua vita. Le voci di gossip al momento forniscono solo descrizioni estetiche della donna misteriosa, indicata come mora e molto diversa dall’ex moglie Chiara Ferragni. Dettagli un pò scarsi per capire di chi si tratti, se è famosa o se è una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo. Mentre si rincorrono le voci di una relazione seria, spunta una minaccia di denuncia.

Tapiro d’oro a Chiara Ferragni : «Con Fedez coppia aperta? Non lo sapevo». E ironizza sulle indagini per truffa : «Quest’anno panettone per tutti» - Fu proprio quest’ultima a rivelare alle Iene un dettaglio sulla relazione tra Ferragni e Fedez: «Non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta». Da parte mia coppia aperta mai». «Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita», ha detto a Staffelli. Insomma, una risposta che fa tutt’altro che negare le voci sulla presunta infedeltà di Fedez (con Taylor Mega avrebbe ... (Open.online)

Tapiro d'oro a Chiara Ferragni : «Con Fedez coppia aperta? Non lo sapevo». E ironizza sulle indagini per truffa : «Quest'anno panettone per tutti» - Intanto Striscia ha annunciato che stasera, nel servizio in onda, «irromperà un ospite a sorpresa – che la conosce molto bene – per contestare a Chiara Ferragni certi suoi giri d'affari». La risposta di Ferragni a Mega «È dove hai delle concessioni in più, dove non c'è quell'esclusività che c'è nella coppia che tutti conosciamo».