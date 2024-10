Ex complesso del Carmine, Comune revoca ordinanza per il pericolo crolli (Di sabato 19 ottobre 2024) Non ci sarebbero più pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dal rischio crolli della Chiesa del Carmine. Lo mette nero su bianco il sindaco di Aversa, Franco Matacena, che ha revocato l'ordinanza commissariale di messa in sicurezza dell'ex convento di via Abenavolo, sequestrato a Casertanews.it - Ex complesso del Carmine, Comune revoca ordinanza per il pericolo crolli Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Non ci sarebbero più pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dal rischiodella Chiesa del. Lo mette nero su bianco il sindaco di Aversa, Franco Matacena, che hato l'commissariale di messa in sicurezza dell'ex convento di via Abenavolo, sequestrato a

