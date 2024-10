Dove vedere Entella-Vis Pesaro in diretta tv (Di sabato 19 ottobre 2024) E' caccia al poker per l'Entella che dopo tre vittorie consecutive sfida la Vis Pesaro al Comunale di Chiavari domenica 20 ottobre alle 17,30. La formazione di Gallo è in un grande momento di forma, è seconda in classifica con 20 punti e spera in uno stop del Pescara per raggiungerlo in testa Europa.today.it - Dove vedere Entella-Vis Pesaro in diretta tv Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) E' caccia al poker per l'che dopo tre vittorie consecutive sfida la Visal Comunale di Chiavari domenica 20 ottobre alle 17,30. La formazione di Gallo è in un grande momento di forma, è seconda in classifica con 20 punti e spera in uno stop del Pescara per raggiungerlo in testa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dove vedere Entella-Vis Pesaro in diretta tv - E' caccia al poker per l'Entella che dopo tre vittorie consecutive sfida la Vis Pesaro al Comunale di Chiavari domenica 20 ottobre alle 17,30. La formazione di Gallo è in un grande momento di forma, è seconda in classifica con 20 punti e spera in uno stop del Pescara per raggiungerlo in testa... (Genovatoday.it)

Disinfestazione zanzare a Pesaro : dove e come proteggere cani e gatti - Pesaro,14 ottobre 2024 – Al via mercoledì notte, l’azione preventiva di disinfestazione dell’intera zona mare della città (quindi in tutta l’area compresa entro la Statale Adriatica 16), messa in campo dal Comune di Pesaro, per evitare il diffondersi della zanzara tigre. Abbiamo deciso di procedere nell’area già trattata, agendo con un raggio di azione più ampio, per rasserenare i residenti che ... (Ilrestodelcarlino.it)

Dengue a Pesaro - aumenta l’area di disinfestazione : ecco dove - Appena ieri il virologo pesarese Roberto Burioni dichiarava di essere non proprio tranquillo di dover tenere una conferenza stampa in città , e per questo di ripartire immediatamente dopo. La ditta incaricata da Aspes proseguirà con l’intervento adulticida e larvicida che verrà posticipato qualora si presentassero condizioni meteorologiche avverse. (Ilrestodelcarlino.it)