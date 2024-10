Donnaup.it - Crumble salato di zucca: antipasto o piatto unico è sempre un successo

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Una crosticina croccante nasconde un cuore morbido e filante, ildiè unsorprendente davvero! Facile e veloce da fare, non prevede neppure di pre-cuocere la: sarà sufficiente grattugiarla e impreziosirla con scamorza e pancetta. In un’altra boule, dovremo realizzare un impasto granuloso e sabbioso. A questo punto non ci resterà che assemblare la nostra ricetta in una teglia e infornarla. Piacerà a tutti, ma non è la sola garanzia di questa preparazione! È tanto versatile da poter essere servito comeo come. Vediamo insieme come procedere.di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 500 gr di(già pulita) 100 gr di pancetta a cubetti 120 gr di scamorza affumicata 150 gr di farina 00 70 gr di parmigiano 95 gr di burro olio extravergine d’oliva sale.