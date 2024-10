Conte restituisce competitività al Napoli: “Difficile pensare di raggiungere questa inerzia così in fretta” (Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-19 07:18:29 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Che l’arrivo di Antonio Conte provocasse un terremoto era una scommessa praticamente sicura. Quello che pochi potevano intuire, e ancor di più dopo essere stato battuto dall’Hellas Verona nella gara d’esordio, è questo avrebbe scosso l’intera Serie A, ponendo il Napoli come unico leader dopo sette giorni. Un posto che non occupano dalla 38esima giornata della stagione 2022-23! “Senza dubbio posso promettere una cosa: farò tutto il possibile per far crescere la squadra. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff tecnico, sarà totale”ha detto Antonio Conte nella sua presentazione come nuovo allenatore del Napoli. Detto fatto. Dopo un Anno ‘post-scudetto’ assolutamente traumaticotutto era da costruire a Maradona. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-19 07:18:29 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Che l’arrivo di Antonioprovocasse un terremoto era una scommessa praticamente sicura. Quello che pochi potevano intuire, e ancor di più dopo essere stato battuto dall’Hellas Verona nella gara d’esordio, è questo avrebbe scosso l’intera Serie A, ponendo ilcome unico leader dopo sette giorni. Un posto che non occupano dalla 38esima giornata della stagione 2022-23! “Senza dubbio posso promettere una cosa: farò tutto il possibile per far crescere la squadra. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff tecnico, sarà totale”ha detto Antonionella sua presentazione come nuovo allenatore del. Detto fatto. Dopo un Anno ‘post-scudetto’ assolutamente traumaticotutto era da costruire a Maradona.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pagina 0 | Como-Parma ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Fabregas e Pecchia ... (corrieredellosport.it)

Como-Parma ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Fabregas e Pecchia ... (corrieredellosport.it)

Discoverland di Roberto Angelini e Pier Cortese al Bolivar - Discoverland di Roberto Angelini e Pier Cortese, con la partecipazione amichevole di Niccolò Fabi, arriva al Bolivar il 17 ottobre ... (eroicafenice.com)