Col coltello gli rapina l'orologio . Condannato giovane straniero (Di sabato 19 ottobre 2024) Erano stati momenti di terrore quelli che la notte del 26 agosto scorso, un lunedì, aveva vissuto in viale Pallavicini (zona stazione) un 50enne di Bagnacavallo. L'uomo era prima stato rapinato dell'orologio da un giovane armato di coltello e derubato del cellulare nei pressi della pensilina degli autobus. E poi si era sentito dire che per riavere il maltolto, avrebbe dovuto pagare. Il sospettato, nell'occasione arrestato dalla polizia, giovedì pomeriggio è stato Condannato in abbreviato dal collegio penale del tribunale a 4 anni 5 mesi e 10 giorni di reclusione e 1.600 euro di multa (la procura aveva chiesto 5 anni). Si tratta di Kebba Trawally, 26enne originario del Gambia tuttora detenuto e difeso dall'avvocato Luigi Filippo Gualtieri: doveva rispondere di furto, rapina e tentata estorsione.

