Ciclismo | Mondiali pista; Consonni d' argento nell' omnium

Simone Consonni ha conquistato questa sera l'argento nel torneo dell'omnium ai Mondiali di Ciclismo su pista a Ballerup (Danimarca) al termine di una grande giornata: secondo nello scratch, sesto nella tempo race e terzo nell'eliminazione. Oro al belga Lindsay De Vylder.

Ciclismo su pista - Simone Consonni argento ai Mondiali. Quinta la Madison femminile - Vece settima nei 500 metri - Più faticoso l’accesso al penultimo atto per Jeffrey Hoogland, che ha bisogno del round di spareggio per battere l’israeliano Yakovlev. Se la prende Simone Consonni nell’Omnium, autore di una gara sempre costante e chiusa con l’argento alle spalle del belga Lindsay De Vylder e davanti all’olandese Yanne Dorenbos, in testa prima della corsa a punti. (Oasport.it)

Ciclismo su pista - Consonni è argento ai Mondiali dopo una gran gara nell’Omnium - Trova buona compagnia in Hansen e Mora, riuscendo così a guadagnare il giro e a balzare in testa alla classifica con 129 punti. A metà corsa è lo stesso Simone a provarci. Nella corsa a punti, le gerarchie vengono sconvolte dal giro guadagnato in partenza da Oliveira, De Vylder e Koontz. Simone Consonni ha conquistato l’argento nell’Omnium ai Mondiali di ciclismo su pista di scena a Ballerup, ... (Oasport.it)

Ciclismo su pista - Mondiali Ballerup 2024 : medaglia d’argento per Consonni nell’omnium - È dunque un 2024 da incorniciare quello del bergamasco classe ’94, che aveva già portato a casa due medaglie alle Olimpiadi di Parigi, l’argento nell’americana e il bronzo nell’inseguimento a squadre, e che si conferma come una delle punte di diamante della formazione tricolore. La medaglia d’oro è andata al belga Lindsay de Vylder con 150 punti, mentre competa il podio l’olandese Yanne Dorenbos ... (Sportface.it)