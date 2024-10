Ilrestodelcarlino.it - Ascoli sempre più centrale: "Gestiremo gli appalti"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il comune disarà la stazione appaltante in grado di trainare e fare da collante con i comuni del territorio per una migliore gestione delle gare pubbliche. Nel corso della mattinata di ieri è stato il sindaco Marco Fioravanti ad annunciare l’effettivo avvio del percorso da compiere assieme alle altre amministrazioni. "Nel 2024 l’ufficio gare ha appaltato 130 milioni di euro di lavori e servizi – commenta il primo cittadino –. Ora avremo la stazione appaltante del comune diPiceno che avrà funzione di collante all’interno del territorio. La decisione è stata voluta in primis per un fattore tecnico e poi anche per una questione politica. Secondo il primo punto di vista la scelta si era resa necessaria dato che abbiamo messo a terra tanti fondi.