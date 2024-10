Gaeta.it - Alta velocità e fuga pericolosa a Fabriano: carabinieri in azione contro i malviventi

L'episodio avvenuto ieri sera aha messo in evidenza i continui sforzi delle forze dell'ordine nella lottai furti in appartamento e il crimine urbano. Gli agenti dell'aliquota Radiomobile della Compagnia dihanno incrociato un'Audi RS3 nera, risultata rubata, durante i normalilli sul territorio. La refulminea degli occupanti del veicolo ha dato vita a un inseguimento ad, dimostrando il crescente livello di audacia dei delinquenti. illlo deie l'intervento dell'autoradio Idella Compagnia di, impegnati in un programma costante di monitoraggio per prevenire furti e crimini, stavano effettuandolli in Viale XIII Luglio quando hanno notato un'Audi RS3 nera. Questo veicolo era stato segnalato in precedenza per comportamenti sospetti nel centro cittadino.