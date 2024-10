Oasport.it - Volley, profumo di Champions nel derby milanese che infiamma la quarta giornata di Superlega. Trento ospita Modena

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)cold’Europa ma anche con l’odore non proprio inebriante dei bassifondi della classifica, quello in programma domenica nell’ambito delladidimaschile. All’Opiquad Arena alle 19.00 si trovano di fronte le due rivelazioni dello scorso campionato, Mint Monza e Allianz Milano, che in estate hanno cambiato molto e stanno pagando dazio alle rivoluzioni. In realtà Monza, terz’ultima in classifica con 2 punti e reduce da due sconfitte consecutive dopo il sofferto successo al debutto contro Grottazzolina, deve fare i conti ancora con i tanti problemi fisici che assillano alcuni dei titolari. In recupero c’è Osmany Juantorena, la cui esperienza in campo farà sicuramente comodo ai brianzoli e tra poco, dopo un’adeguata preparazione, sarà pronto anche Ivan Zaytsev, all’ultima stagione indoor prima del “tuffo” sulla sabbia.