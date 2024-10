Anteprima24.it - VIDEO/ Vandali ancora in azione ad Atripalda: “Ora basta”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Ennesimo “schiaffo” ai beni pubblici di, un fenomeno- quello dei raid valdalici- ormai allarmante che non può essere sottovalutato. Lo denuncia pubblicamente il sindaco Paolo Spagnuolo che sui propri canali social pubblica anche indello scempio al campetto di Contrada Ischia e all’Anfiteatro della villa comunale. “Dopo l’ennesimo episodio a danno di beni comunali- dice il Sindaco- esprimo la mia estrema amarezza. Credo molto nei giovani e a loro mi rivolgo chiedendogli di avere maggiore cura e rispetto per i luoghi che appartengono ad un’intera comunità.Stavolta a farne le spese è stato il campetto di c.da Ischia ed il rinnovato anfiteatro della villa comunale, dove sono state danneggiate le gradinate in diversi punti.