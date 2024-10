Usa 2024, Harris: “Trump sempre più instabile e squilibrato” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kamala Harris all’attacco di Donald Trump in un comizio a La Crosse, in Wisconsin, uno degli stati in bilico, in un comizio giovedì sera. “Donald Trump è sempre più instabile e squilibrato. E non si fermerà davanti a nulla per ottenere un potere incontrastato per se stesso. Vuole mandare l’esercito contro i cittadini americani. Vuole impedire alle donne di prendere decisioni sul proprio corpo. Vuole minacciare libertà e diritti fondamentali come la libertà di voto, la libertà di essere al sicuro dalla violenza armata”, ha detto la candidata dem alla Casa Bianca che sfiderà l’ex presidente in campo per i repubblicani nelle elezioni presidenziali Usa del prossimo 5 novembre. Lapresse.it - Usa 2024, Harris: “Trump sempre più instabile e squilibrato” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kamalaall’attacco di Donaldin un comizio a La Crosse, in Wisconsin, uno degli stati in bilico, in un comizio giovedì sera. “Donaldpiù. E non si fermerà davanti a nulla per ottenere un potere incontrastato per se stesso. Vuole mandare l’esercito contro i cittadini americani. Vuole impedire alle donne di prendere decisioni sul proprio corpo. Vuole minacciare libertà e diritti fondamentali come la libertà di voto, la libertà di essere al sicuro dalla violenza armata”, ha detto la candidata dem alla Casa Bianca che sfiderà l’ex presidente in campo per i repubblicani nelle elezioni presidenziali Usa del prossimo 5 novembre.

