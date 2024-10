Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Cusitore novello Jack, Francesca (finalmente) si diverte in un'esterna (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi, venerdì 18 ottobre, su Canale5, è andata in onda la nuova puntata di Uomini e Donne: sfilata maschile che vede Mario Cusitore come un novello Jack di Titanic, mentre per il trono classico Francesca e Paolo si divertono in esterna. Ecco la nostra opinione della puntata Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Mario Cusitore novello Jack, Francesca (finalmente) si diverte in un'esterna Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi, venerdì 18 ottobre, su Canale5, è andata in onda la nuovadi: sfilata maschile che vedecome undi Titanic, mentre per il trono classicoe Paolo si divertono in. Ecco la nostra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - perché Brando e Raffaella si sono lasciati : i motivi - L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha poi aggiunto che, nonostante la situazione delicata, si sente serena e ha chiesto rispetto e comprensione da parte dei fan: "Vi prego di capirmi, vi voglio bene. Zia Raffa". Nonostante la delusione evidente, Raffaella ha sottolineato che i suoi sentimenti durante la relazione erano autentici: "Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero e ... (Tvpertutti.it)

Uomini e Donne - Raffaella Scuotto conferma la rottura con Brando Ephrikian : situazione delicata e il motivo - Attraverso le sue Instagram Stories, ha dichiarato: “La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. “La situazione è molto delicata al momento ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. (Anticipazionitv.it)

Uomini e Donne - Raffaella Scuotto annuncia : “In seguito a vari episodi - io e Brando non stiamo più insieme” - La situazione è molto delicat aal momento ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Pochi istanti fa Raffaella Scuotto ha condiviso su Instagram un post che annuncia la rottura tra lei e Brando Ephrikian: La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona, che in seguito ad episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. (Isaechia.it)