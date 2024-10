Ufficiale, un giovane di 20 anni aggredito e ritrovato in fin di vita a Santo Spirito, Bari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un inquietante episodio si è consumato la scorsa notte nel quartiere di Santo Spirito, a nord di Bari, dove un giovane di 20 anni, di origini africane, è stato trovato in condizioni critiche tra i frangiflutti. L’uomo, con evidenti segni di freddo e una gamba bloccata tra le rocce, è stato soccorso dopo che un pescatore ha lanciato l’allerta. Le indagini sono ora in corso per fare luce su questa misteriosa aggressione. Il ritrovamento e i primi soccorsi La scoperta dell’uomo è avvenuta attorno alla mezzanotte. Un pescatore che stava per salpare ha udito deboli richieste d’aiuto. Seguendo quei suoni, ha trovato il giovane disteso a terra, con una gamba visibilmente bloccata tra i massi umidi e lividi sul volto a causa del freddo. Il pescatore ha contattato immediatamente il numero unico di emergenza. Gaeta.it - Ufficiale, un giovane di 20 anni aggredito e ritrovato in fin di vita a Santo Spirito, Bari Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un inquietante episodio si è consumato la scorsa notte nel quartiere di, a nord di, dove undi 20, di origini africane, è stato trovato in condizioni critiche tra i frangiflutti. L’uomo, con evidenti segni di freddo e una gamba bloccata tra le rocce, è stato soccorso dopo che un pescatore ha lanciato l’allerta. Le indagini sono ora in corso per fare luce su questa misteriosa aggressione. Il ritrovamento e i primi soccorsi La scoperta dell’uomo è avvenuta attorno alla mezzanotte. Un pescatore che stava per salpare ha udito deboli richieste d’aiuto. Seguendo quei suoni, ha trovato ildisteso a terra, con una gamba visibilmente bloccata tra i massi umidi e lividi sul volto a causa del freddo. Il pescatore ha contattato immediatamente il numero unico di emergenza.

Salvataggio miracoloso a Bari : giovane di 19 anni recuperato dopo ore in mare con mani legate - Le autorità locali stanno prendendo nota di queste preoccupazioni e si stanno impegnando a rispondere con azioni concrete e misure preventive per affrontare la crescente criminalità giovanile nella città. Il fenomeno delle baby gang sta destando l’attenzione pubblica e mediatica, rendendo cruciale la risposta della polizia e delle istituzioni locali per affrontare queste problematiche. (Gaeta.it)

