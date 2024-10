Ilrestodelcarlino.it - Truffa, riciclaggio e falso: arrestati un avvocato e un imprenditore

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ascoli, 18 ottobre 2024 – La Procura di Ascoli Piceno ha accusato sei persone dimateriale. Tra questi, due ascolani, un48enne, già sospeso dall’Ordine, e un61enne, sono stati incarcerati per ordine del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti; gli altri quattro sono indagati a piede libero. Al centro delle accuse, vi sono operazioni fraudolente orchestrate dall’in ambito legale, tra cui l’inganno di una coppia di suoi clienti attraverso la presentazione di unaccordo transattivo e altre frodi legate a immobili e terreni. Il 48enne è accusato di aver utilizzato falsi provvedimenti giudiziari per convincere i clienti a versare denaro e onorari per diverse migliaia di euro, agendo insieme ad altre persone come gli imprenditori coinvolti in varie operazioni.