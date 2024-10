"True Justice 6", 16 le truffe ad anziani in tutta Italia. Arresti e denunce: colpi anche ad Ancona (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancona - Un 20enne campano è stato posto agli Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per truffa aggravata ai danni di persone anziane, su ordinanza del GIP di Ancona, a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri di Osimo e Napoli.Le truffeIl giovane, insieme ad altri due Anconatoday.it - "True Justice 6", 16 le truffe ad anziani in tutta Italia. Arresti e denunce: colpi anche ad Ancona Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)- Un 20enne campano è stato posto aglidomiciliari con braccialetto elettronico per truffa aggravata ai danni di persone anziane, su ordinanza del GIP di, a seguito delle indagini condotte dai Carabinieri di Osimo e Napoli.LeIl giovane, insieme ad altri due

