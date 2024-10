The Running Man: Josh Brolin sarà l'avversario di Glen Powell nel remake di Edgar Wright (Di venerdì 18 ottobre 2024) La star di Dune e Non è un paese per vecchi si calerà nei panni del minaccioso villain dell'attesa rilettura del classico di Stephen King. Glen Powell si troverà di fronte un villain davvero letale nella nuova versione di The Running Man firmata da Edgar Wright. A interpretarlo sarà, quasi certamente, Josh Brolin. La star di Dune sta ultimando le trattative per unirsi al cast del film tratto dal romanzo di Stephen King L'uomo in fuga per interpretare l'antagonista dietro il violento reality show. Il film, che vede nel cast anche Karl Glusman, Katy O'Brian e Daniel Ezra, arriverà nei cinema a fine 2025. Edgar Wright firmerà la sceneggiatura insieme a Michael Bacall e produrrà con i suoi partner di produzione Nira Park e Simon Movieplayer.it - The Running Man: Josh Brolin sarà l'avversario di Glen Powell nel remake di Edgar Wright Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La star di Dune e Non è un paese per vecchi si calerà nei panni del minaccioso villain dell'attesa rilettura del classico di Stephen King.si troverà di fronte un villain davvero letale nella nuova versione di TheMan firmata da. A interpretarlo, quasi certamente,. La star di Dune sta ultimando le trattative per unirsi al cast del film tratto dal romanzo di Stephen King L'uomo in fuga per interpretare l'antagonista dietro il violento reality show. Il film, che vede nel cast anche Karl Glusman, Katy O'Brian e Daniel Ezra, arriverà nei cinema a fine 2025.firmerà la sceneggiatura insieme a Michael Bacall e produrrà con i suoi partner di produzione Nira Park e Simon

The Running Man : Katy O'Brian affianca Glen Powell nel remake diretto da Edgar Wright - The Running Man, basato sul romanzo di Stephen King del 1982, è interpretato da Glen Powell nel ruolo di protagonista. The Running Man di King, pubblicato nel 1982 e scritto con lo pseudonimo di Richard Bachman, è ambientato nel 2025 in un'America sottoposta a un regime totalitario che utilizza violenti giochi a premi per placare le masse emarginate. (Movieplayer.it)

Running Man : Paramount fissa la data di uscita del remake con Glen Powell - Powell sarà il protagonista del remake di The Running Man del regista Edgar Wright, che verrà distribuito dalla Paramount il 21 novembre 2025, come ha annunciato venerdì la società. Interstellar: Paramount …. Dopo aver conquistato quest'anno i cuori dei fan delle commedie romantiche e degli appassionati dei sicari, Glen Powell ha finalmente il suo prossimo ruolo importante per il 2025. (Movieplayer.it)

The Running Man : le riprese del remake con Glen Powell da novembre - Nel 1987 il romanzo è stato adattato con un film intitolato “L’implacabile”, diretto da Paul Michael Glaser, ed interpretato da Arnold Schwarzenegger. Come noto da tempo, la stella di Top Gun: Maverick e Twisters sarà presto protagonista del remake di The Running Man (in Italia col titolo L’implacabile), film del 1987 con Arnold Schwarzenegger, a sua volta adattato da un romanzo di Stephen ... (Universalmovies.it)