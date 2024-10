Ilveggente.it - Superenalotto, maxi vincita in fumo: se fa così ha perso tutto

(Di venerdì 18 ottobre 2024), purtroppo non èoro quel che luccica: lava in, conseguenze catastrofiche. Si fa presto a pensare che vincere una grossa somma di denaro sia di per sé garanzia di felicità a vita. Basta andare un po’ a ritroso nel tempo per scoprire che, in realtà, i soldi non assicurano sempre e comunque un lieto fine. La storia è piena zeppa, infatti, di testimonianze che ci dimostrano l’esatto contrario e che confermano che è vero, come spesso si pensa, che non èoro quel che luccica. A Riva del Garda sono stati vinti quasi 90 milioni (AnsaFoto) – Ilveggente.itDovrà guardarsi bene le spalle, dunque, lana che nei giorni scorsi ha sbancato alportando a casa poco meno di 90 milioni.