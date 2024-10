Stipendio supplenze temporanee: Ministero impegnato ad evitare ritardi nei pagamenti. Ma in campo anche i revisori dei conti per controllo della spesa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Stipendio supplenze brevi: le più difficili nella gestione dei pagamenti, per la complessità delle operazioni. Il Ministero dovrebbe assicurare il pagamento con un mese di posticipo rispetto a quello di assunzione ma nel tempo la media si è attesta sui 4 mesi, con alcuni periodi di congestione (a ridosso delle festività natalizie) e a conclusione dell'anno scolastico. Una partita importante quella di garantire pagamenti regolari anche ai supplenti con contratto di supplenza temporanea, che il Ministero aveva posto come obiettivo del proprio mandato. L'articolo Stipendio supplenze temporanee: Ministero impegnato ad evitare ritardi nei pagamenti. Ma in campo anche i revisori dei conti per controllo della spesa . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)brevi: le più difficili nella gestione dei, per la complessità delle operazioni. Ildovrebbe assicurare il pagamento con un mese di posticipo rispetto a quello di assunzione ma nel tempo la media si è attesta sui 4 mesi, con alcuni periodi di congestione (a ridosso delle festività natalizie) e a conclusione dell'anno scolastico. Una partita importante quella di garantireregolariai supplenti con contratto di supplenza temporanea, che ilaveva posto come obiettivo del proprio mandato. L'articoloadnei. Ma indeiper

