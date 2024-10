Siracusa esplode bomba carta nel parcheggio a Ortigia | paura per i residenti

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Unaartigianale è esplosa vicino a una panchina nelTalete, a, nel cuore del centro storico di. Nella zona erano presenti anche alcuni turisti, che fortunatamente si sono solo spaventati senza subire nessun danno. Come ha detto una guardia giurata, il dispositivo è stato lanciato da un giovane, che si trovava insieme a un altro ragazzo. Il giovane teneva in mano un secondo ordigno pronto a essere lanciato, ma quando entrambi si sono resi conto di essere stati notati, sono fuggiti a bordo di uno scooter. Il forte rumore è stato percepito in diverse parti della città, e poco dopo sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno iniziato le indagini per individuare i responsabili. Sul luogo è giunto anche l’assessore alla Polizia municipale di, l’ex campione mondiale di salto con l’asta, Giuseppe Gibilisco.