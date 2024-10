Ilveggente.it - Sinner, il gioco vale la candela: poteva andare peggio

Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Jannik, fortuna che c’è il rovescio della medaglia: nellare delle ipotesi, è comunque un successo. Dire che Daniil Medvedev fosse arrabbiato non renderebbe l’idea di quali sensazioni abbia realmente provato in campo durante il primo turno della prima edizione del Six Kings Slam. Sapeva bene, il russo, che il rischio di perdere la corona già al debutto era altissimo. Ma magari non pensava, quello proprio no, che sarebbe stato inerme ed impotente dinanzi al numero 1 del mondo. Janniksta partecipando al Six Kings Slam (AnsaFoto) – Ilveggente.itLo ha affrontato tantissime volte e in molte di queste occasioni è riuscito o a tenergli testa o, addirittura, a batterlo. Non mercoledì, però. A Riyad non è stato assolutamente in grado di disinnescare Jannik, che ha vinto in 2 set e che non gli ha concesso neppure un game nell’ambito del primo parziale.