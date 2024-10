Si tatua il nome della figlia, poi scopre di non essere il padre: la vicenda che ha colpito il calciatore Vinicius Tobias (Di venerd√¨ 18 ottobre 2024) Vinicius Tobias, giovane terzino ventenne dello Shakhtar Donetsk, sta vivendo un periodo molto complicato fuori dal campo. Il calciatore poco tempo fa si era fatto tatuare il nome della figlia in arrivo, ma ora ha scoperto di non essere lui il padre della piccola Mait√©. La sua ex compagna, Ingrid Lima, nota influencer in Brasile, ha rivelato pubblicamente la verit√† sui social, attraverso il suo profilo Instagram. Il test del Dna ha infatti confermato che il calciatore non √® il pap√† biologico della bambina. Vinicius, quasi omonimo del ben pi√Ļ noto calciatore brasiliano Vinicius Junior, ha giocato anche lui per il Real Madrid: dopo l‚Äôinvasione russa in Ucraina, si era trasferito in prestito ai Blancos dallo Shakhtar. Questa estate √® tornato a giocare nel club ucraino. Vinicius si √® tatuato il nome ‚ÄúMait√©‚ÄĚ mentre la bambina era ancora nel grembo materno. Ilfattoquotidiano.it - Si tatua il nome della figlia, poi scopre di non essere il padre: la vicenda che ha colpito il calciatore Vinicius Tobias Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerd√¨ 18 ottobre 2024), giovane terzino ventenne dello Shakhtar Donetsk, sta vivendo un periodo molto complicato fuori dal campo. Ilpoco tempo fa si era fattore ilin arrivo, ma ora ha scoperto di nonlui ilpiccola Mait√©. La sua ex compagna, Ingrid Lima, nota influencer in Brasile, ha rivelato pubblicamente la verit√† sui social, attraverso il suo profilo Instagram. Il test del Dna ha infatti confermato che ilnon √® il pap√† biologicobambina., quasi omonimo del ben pi√Ļ notobrasilianoJunior, ha giocato anche lui per il Real Madrid: dopo l‚Äôinvasione russa in Ucraina, si era trasferito in prestito ai Blancos dallo Shakhtar. Questa estate √® tornato a giocare nel club ucraino.si √®to il‚ÄúMait√©‚ÄĚ mentre la bambina era ancora nel grembo materno.

