Salone nautico internazionale di Bologna boom di visitatori e di affari Dal 9 novembre a Napoli via a Navigare

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ultimo fine settimana per ildi2024 che annuncia le date del prossimo anno. L’esposizione, dedicata alla piccola e media nautica, quella tra i 5 e 12 metri, tornerà adal 18 al 26 ottobre 2025. Gennaro Amato, presidente di Saloni Nautici Internazionali d’Italia, società organizzatrice della manifestazione, traccia il bilancio della quinta edizione: “La registrazione dei dati di crescita di quest’anno del, sia in chiave diche di vendita, indica che la manifestazione gode di buona salute che ci consente di poter prevedere per l’anno prossimo l’ampliamento degli spazi espositivi.