Roma-Inter, Inzaghi non ha dubbi a centrocampo: scelte chiare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue l’avvicinamento a Roma-Inter, importantissima gara per entrambe le squadre in programma domenica allo stadio Olimpico. I due allenatori lavorano alle scelte di formazione, con Simone Inzaghi che non ha alcun dubbio per quanto riguarda il suo centrocampo. AL LAVORO – Entra nel vivo la preparazione per Roma-Inter di domenica, gara in programma allo stadio Olimpico. Una sfida importante, con i nerazzurri che devono lanciare un messaggio importante in quanto campioni d’Italia. Dall’altra parte, i giallorossi dovranno cercare di riscattare un difficile periodo, con tanto di cambio di allenatore. Se da una parte Ivan Juric ha qualche dubbio di formazione relativamente alla sua mediana, in particolare con il ballottaggio tra Pisilli e Koné, dall’altra parte Simone Inzaghi ha già ben chiare quelle che saranno le sue scelte per il centrocampo. Inter-news.it - Roma-Inter, Inzaghi non ha dubbi a centrocampo: scelte chiare Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue l’avvicinamento a, importantissima gara per entrambe le squadre in programma domenica allo stadio Olimpico. I due allenatori lavorano alledi formazione, con Simoneche non ha alcuno per quanto riguarda il suo. AL LAVORO – Entra nel vivo la preparazione perdi domenica, gara in programma allo stadio Olimpico. Una sfida importante, con i nerazzurri che devono lanciare un messaggio importante in quanto campioni d’Italia. Dall’altra parte, i giallorossi dovranno cercare di riscattare un difficile periodo, con tanto di cambio di allenatore. Se da una parte Ivan Juric ha qualcheo di formazione relativamente alla sua mediana, in particolare con il ballottaggio tra Pisilli e Koné, dall’altra parte Simoneha già benquelle che saranno le sueper il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fantacalcio - analisi e consigli 8ª giornata di Serie A : chi schierare in Roma-Inter - it per non perdere le ultime novità e consigli utili per affrontare ogni giornata di campionato. 45 CHI SCHIERARE: Lorenzo Pellegrini e Francesco Acerbi CHI EVITARE: Artem Dovbyk e Benjamin Pavard CONSIGLI FANTACALCIO – VIDEO APPROFONDIMETO ROMA-INTER Questa prima puntata sui consigli al Fantacalcio con la nostra Romina Sorelli in conduzione, insieme a due ospiti d’eccezione: Simone Sfolcini in ... (Inter-news.it)

SNAI – Serie A : si riparte con Juventus-Lazio e Roma-Inter - Il campionato riprende dopo la sosta. Sabato sera allo Stadium un successo bianconero a 2,05; il colpo di Baroni a 3,90. Domenica Napoli ok a Empoli a 1,65 Milano, 18 ottobre – Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna con un weekend da non perdere. Due i big match, il […]. (Sbircialanotizia.it)

Antonello gioca la sua speciale Roma-Inter : lo scenario ipotizzato - Alessandro Antonello a Parma al Festival della Serie A in qualità di Amministratore Delegato Corporate Inter (Photo by Elisa Luceri/Inter-News. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Antonello gioca la sua speciale Roma-Inter: lo ... (Inter-news.it)