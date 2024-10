Roma aggredisce gli agenti e si scaglia contro le auto della Polizia locale | arrestato

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)– Ha rincorso ed aggredito verbalmente una agentediCapitale, mentre la stessa stava smontando dal servizio presso la sede del V Gruppo Casilino, per poi opporsi all’arresto e proseguire con comportamenti violenti nei confronti di altri, prontamente intervenuti in aiutocollega. E’ avvenuto ieri e il responsabile, di nazionalità indiana e 32 anni di età, era già stato denunciato dal personale del V Gruppo solo 24 ore prima, quando si era reso protagonista di insulti e manifestazioni aggressive nei confronti dei caschi bianchi, danneggiando, inoltre, alcuni veicoli di servizionei pressi del comando di zona, tra viale Palmiro Togliatti e Via Prenestina.