Quindicenne scomparsa e trovata morta 8 anni dopo, processo ancora fermo: unico indagato l’ex fidanzato (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stato rinviato per l'ottava volta il processo per il femminicidio della 15enne Cameyi Mosammet, scomparsa nel maggio 2010 ad Ancona. I resti della ragazzina furono ritrovati 8 anni dopo. unico indagato per il delitto, l'allora fidanzato Kazi Monir, oggi 34enne e attualmente residente in Bangladesh. Fanpage.it - Quindicenne scomparsa e trovata morta 8 anni dopo, processo ancora fermo: unico indagato l’ex fidanzato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È stato rinviato per l'ottava volta ilper il femminicidio della 15enne Cameyi Mosammet,nel maggio 2010 ad Ancona. I resti della ragazzina furono ritrovati 8per il delitto, l'alloraKazi Monir, oggi 34enne e attualmente residente in Bangladesh.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bambina di due anni scomparsa nel bosco : perquisizioni a tappeto - poi la svolta - Le autorità locali hanno quindi attivato il piano di emergenza, dando il via alle ricerche. Intorno alle 16:20 la bambina è stata finalmente ritrovata mentre si aggirava tra gli alberi alla ricerca del gruppo dal quale si era staccata. Non è noto se ora vi saranno delle ripercussioni per i professori e responsabili di questa escursione, rei di non aver monitorato con le dovute attenzioni la ... (Cityrumors.it)

Luis Enrique - il noto allenatore parla della figlia scomparsa a soli 9 anni : «Xana è viva» - L’attuale allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, torna a ricordare con commozione la figlia Xana, scomparsa quando aveva appena nove anni. Luis Enrique è una delle glorie del calcio spagnolo, prima come calciatore delle due grandi di Spagna, Real Madrid e Barcellona, poi come allenatore sempre del Barça (con il quale ha vinto una Champions. (Lalucedimaria.it)

Roma in lutto per la scomparsa di Gianni Battistoni - icona imprenditoriale e socio-culturale - L’impegno di Battistoni per Roma è testimoniato anche da numerosi eventi culturali, tra cui il conferimento del Premio Via Condotti, riconoscimento ideato per onorare persone che, pur non essendo romane, dimostrano un amore profondo per la Capitale. La sua associazione, di cui era presidente, si è distinta per l’attenzione ai problemi pratici della vita quotidiana dei romani, portando avanti ... (Gaeta.it)